الكبير : الحكومة استغلت الشعب، ومنح الثقة لها اختصاص النواب

اتهم عضو لجنة خارطة الطريق النيابية، المبروك الكبير، الحكومة المؤقتة باستغلال مطالب الشعب في الدعاية الانتخابية وتجاهل عملها الخدمي الذي جاءت من أجله .

المبروك الكبير، عد الحكومة منتهية الولاية وحكومة تصريف أعمال وفق الاتفاق السياسي، وما تقوم به من ممارسات حالية أمر مخالف وتتحمل مسؤوليته، لافتا إلى أن التفكير في تشكيل حكومة أو إعادة تفعيلها لإضفاء الشرعية عليها بات ضرورة.

وأوضح المبروك الكبير أنه وفق الإعلان الدستوري فإن مجلسي النواب والدولة شريكان في اختيار رئيس الحكومة، وأما منح الثقة للحكومة ومتابعة عملها اختصاص أصيل لمجلس النواب.

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