ستيفاني: ناقشتُ مع القائم بالأعمال المصري رسم مسار واضح للانتخابات في ليبيا

ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني ويليامز، مع تامر مصطفى، القائم بالأعمال المصري إلى ليبيا، تطورات الأوضاع والاستعداد للانتخابات في ليبيا.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” محادثة ممتازة هذا الصباح في طرابلس مع تامر مصطفى، القائم بالأعمال المصري إلى ليبيا” .

وأضافت:” ناقشنا التطورات الأخيرة في ليبيا، وشددت على الحاجة إلى رسم مسار واضح للانتخابات الوطنية، بما في ذلك جدولة التصويت ضمن الجدول الزمني لخارطة طريق، التي تمتد حتى شهر يونيو من هذا العام”.