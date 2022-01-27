“الصناعة” تعلن استرداد أراضٍ تابعة لها في مدينة صرمان

أعلنت وزارة الصناعة استرداد أراضٍ تابعة للهيئة العامة للمناطق الصناعية، والتي استولى عليها عدد من المواطنين ممن يدّعون ملكيتهم لهذه الأراضي، بالمنطقة الصناعية صرمان.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوة أمنية كبيرة داهمت اليوم الخميس المباني والمزارع العشوائية، المقامة من قبل مَن استولوا على أراضي المنطقة الصناعية صرمان بدون وجه حق.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستشرع في تهيئة هذه المنطقة الصناعية، وطرحها للاستثمار خلال هذه السنه سعياً منها إلى تهيئة المناخ المناسب لتوطين الصناعة في ليبيا، وجذب المستثمرين لذلك.

وأضافت الوزارة أن العملية تمت بحضور رئيس نيابة الزاوية ورئيس نيابة صرمان، وآمر قوة دعم مديريات المنطقة الغربية وعميد بلدية صرمان، بالإضافة لمراقب الصناعات بالبلدية رفقة فريق من الهيئة العامة للمناطق الصناعية فرع المنطقة الغربية.

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