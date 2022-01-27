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تحذيرات محلية أمريكية من فقدان الزخم الانتخابي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

الخوف من فقدان الزخم الانتخابي أصبح يتصدر المباحثات والتصريحات المختلفة، إضافة إلى إنه يتصدر تحذيرات المراقبين، وذلك خوفا من عدم إجراء العملية الانتخابية في حال فقد الشعب ثقته بالفاعلين السياسيين.

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قناة ليبيا

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