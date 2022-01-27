المبروك الكبير: مقترح عقيلة صالح غير ملزم للجنة خارطة الطريق

أعرب عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب المبروك الكبير، عن تأييده لمقترح ضرورة تقديم المترشح لرئاسة الحكومة تعهدا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال الكبير، في تصريحات صحفية، إن الحكومة الحالية وفق الاتفاق السياسي منتهية الولاية، وتعد حكومة تصريف أعمال، مضيفا أن التفكير في تشكيل حكومة أو إعادة تفعيلها لإضفاء الشرعية عليها أمرا ضروريا.

وذكر أن ما تقوم به حكومة الوحدة المؤقتة من أعمال حاليا يعتبر مخالفا وتتحمل مسؤوليته، مبينا أنها منذ تكليفها استغلت مطالب الشعب في الدعاية الانتخابية ولم تهتم بعملها الخدمي الذي جاءت من أجله.

وأفاد بأن اختيار الحكومة ومتابعة عملها اختصاص أصيل لمجلس النواب، موضحا أن مجلسي “النواب والدولة” شركاء في موضوع الحكومة، وفقا للملحق الأول في الإعلان الدستوري.

وأشار إلى عقدهم اجتماعا مع مجلس الدولة الاستشاري لاستكمال المسار الدستوري والوصول إلى انتخابات حرة نزيهة، قائلا: “نسعى للوصول إلى دستور متوافق عليه من كل الأطراف”.

واختتم قائلا: “مقترح رئيس البرلمان بشأن تشكيل لجنة على أساس الأقاليم قيد الدراسة، وهو رأي شخصي غير ملزم”.