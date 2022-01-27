رد قوي من المحجوب على الدبيبة بسبب عملية القطرون

شن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، هجوما على رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على إثر تعليقه على العملية الإرهابية في القطرون وراح ضحيتها عدد من منتسبي الجيش الليبي.

وقال المحجوب في تدوينة على فيسبوك “رئيس الحكومة يترحم على منتسبي جهة لاعلاقة لها بمعارك الجنوب ولم تشارك فيها او تكون لها اي علاقة بهاوالتي خاضتها وحدات القوات المسلحة اليومين الماضيين وقدمت فيها 4شهداء حتى الان ضد تنظيم داعش الارهابي .بماذا ياترى سنفسر ذلك لرئيس حكومة تسمى حكومة وحدة وطنية لم تقدم حتى الان شيئا من اجل دعم القوات المسلحة لتأمين الجنوب والحدود ومقارعة الارهاب اخطر مايواجه الوطن وامنه وتصرف الاموال في كل مايدعم استمرار مجموعات مسلحة مختبئة في المدن من اجل استقرار الفوضى واستمرار سيطرتها على حرية الوطن والمواطن وقمعه وارهابه.”

ونفى مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، ما أورده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن مشاركة اي قوة من الداخلية في هذه المواجهات، مؤكدا أن المواجهة تمت تحت إشراف اللجنة العسكرية 5 التابعة للقيادة العامة للجيش.

وكان الدبيبة قد نشر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي نعى فيها ضحايا الحادث الإرهابي وذكر أن عناصر من الداخلية الليبية شاركت في العملية وهو ما نفته قيادات الجيش.

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