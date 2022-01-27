الجيش يعلن مقتل 19 إرهابياً في معارك جنوب القطرون

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اللواء خالد المحجوب، انتهاء المعارك جنوب القطرون ضد تنظيم داعش الإرهابي، بعد مقتل 19 إرهابياً 4 منهم فجّروا أنفسهم.

وأشار المحجوب في إدراج عبر حسابه على الفيس بوك، إلى أن المعارك التي اندلعت الأربعاء مع التنظيم الإرهابي تركزت في جبال عصيده والهروج.

في ذات السياق أعلنت وزارة الداخلية تعرض دورية تابعة لكتيبـة شـهداء أم الأرانـب لاعتداء، من قبل مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، نتج عنه مقتل ثلاثة من عناصرها.

وأضافت الوزارة في بيان، أن دورياتها تمكنت بدعم من “القوى المساندة” من قتل 4 إرهابيين، وتدمير الآليات التي يستقلونها بالقرب من جبل “عصيدة” غرب القطرون بحوالي (80) كم، مشيرة إلى استمرار الجهود لملاحقة فلول الإرهابيين، حتى يتم القضاء عليهم وإحكام السيطرة الأمنية.

يُذكر أن فلول تنظيم داعش الإرهابي تتخذ من الفضاءات الصحراوية جنوب غرب البلاد مركزاً لها، حيث تُنفّذ من حين لآخر عمليات إرهابية تستهدف بوابات أمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية