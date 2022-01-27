خاص| شواطئ طلميثة والساحل تقذف كميات كبيرة من المخدرات

طلميثة 27 يناير 2022 (وال)- أفاد المتعاون الإعلامي مع مركز شرطة طلميثة حاتم إدريس لوكالة الأنباء الليبية، أنه ومنذ حوالي أسبوع استقبلت أمواج شواطئ طلميثة كميات كبيرة من المخدرات نوع “حشيش”، تحمل شعار أكبر مهرب مخدرات الكولومبي، وذلك عقب العثور صباح اليوم الخميس على جرافة صيد فارغة على الشاطئ شرقي طلميثة بـــ 30 كيلو “ساحل ميراد مسعود”.

وتابع إدريس: “أنه وبتعاون المواطنين بالمنطقة ومركز شرطة طلميثة الذي تمتد حدوده الإدارية إلى 25 كيلو على حدود منطقة طلميثة، على تجميع كميات كبيرة من المخدرات، بدأ البحر بإخراجها منذ حوالي أسبوع بكميات تتراوح بين 20 كيلو إلى 30 كيلو”.

وتابع إدريس: “أنه بعد قبل أسبوع تم العثور على جثة مجهولة الهوية، بالإضافة إلى تكرار العثور على جرافات فارغة قبالة السواحل بحوالي خمسة مراكب، من المحتمل كانت تنقل هذه الكميات من هذا المخدرات”.

وسط تجاوب إيجابي كبير من عدة مواطنين؛ قامو بجمع كميات محددة من المخدرات وقامو بتسليمها لمراكز الأمن، وأن مدير مركز شرطة طلميثة يحث المواطنين على التعاون مع رجال الأمن للتعامل مع هذه الحادثة الخطيرة.

وأكد إدريس أن جهات الأمن وبالتعاون مع جهاز مكافحة المخدرات تقوم منذ أيام بعمل دوريات أمنية على كل إمتداد الساحل بمعاونة مراكز الشرطة بمنطقة طلميثة وتسيير دوريات على طول اليوم.

من جهته، أكد رئيس قسم العلاقات والإعلام الأمني بمديرية أمن المرج لوكالة الأنباء الليبية عبد السلام الخضر، أن ما يحدث على شواطئ الساحل وطليمثة أمر خطير بالأمن القومي ولأول مرة تحدث في ليبيا، والذي شمل حتى شواطئ طرابلس التي قامت بجمع تقريبا 30 كيلو، فالموضوع متعلق بكامل الساحل الليبي.

وأضاف الخضر أن البحر بدأ منذ أسبوع بقذف كميات كبيرة جدا من المخدرات، حيث قام أحد المواطنين منذ يومين بتسليم 15 كيلو من المخدرات التي وجدها بسواحل طلميثة، حيث أدت بادرته بتشجيع مواطنين آخرين الذين قامو اليوم بتسليم كميات أخري من المخدرات، وقام المركز بتكريمهم وحث جميع المواطنين للتكاثف مع رجال الأمن لمحاربة المخدرات،وعدم إعطاء فرصة لتجار المخدرات والممنوعات من استخدام هذه المواد الخطيرة والاتجار بها.

وأنه وبحسب الأنباء المتضاربة الحالية أنه تصادف ظهور هذه المخدرات مع العثور ومصادرة العديد من الجرافات الآونة الأخيرة، والتي من المحتمل أنها كانت تقوم بنقلها، ولكن إلى الآن لم تتضح حقيقة القصة وأن هذا الأمر هو من اختصاص جهاز مكافحة المخدرات.

وأكد الخضر على أهمية تعاون المواطنين وأن كل المراكز الأمنية على استعداد للتعاون مع كل مواطن يقوم بتسليم أي كمية من المخدرات أو حتى الإبلاغ عنها. (وال) ف و/ ر ت

تقرير| فاطمة الورفلي

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