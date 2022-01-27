تقارير أوروبية تتحدث عن مآسي المهاجرين غير القانونيين

كشفت تقارير أممية عن انتهاكات يتعرض لها المهاجرون غير القانونيين، وحملت المسؤولية لسياسات الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي، الذي يروم إلى هدف منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا.

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