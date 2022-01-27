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تقارير أوروبية تتحدث عن مآسي المهاجرين غير القانونيين

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشفت تقارير أممية عن انتهاكات يتعرض لها المهاجرون غير القانونيين، وحملت المسؤولية لسياسات الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي، الذي يروم إلى هدف منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا.

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قناة ليبيا

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