لجنة خارطة الطريق والأعلى للدولة وتفاهمات مبدئية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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بحثت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب ورؤساء اللجان بمجلس الدولة تصورات خارطة الطريق بجميع مساراتها.

واسعرضت اللجنة وروؤساء اللجان بمجلس الدولة خلال اجتماعاتهم ليومين متواليين، في طرابلس، المسارات الدستورية والتنفيذية والأمنية ومسار المصالحة، للوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وتوصل الجانبان خلال الاجتماع لتفاهمات مبدئية، ويتفقون على استمرار المشاورات للوصول لصيغ نهائية ومقبولة لخارطة شاملة.

وكانت عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب فوزية أبوغالية. قالت إن اللجنة قد تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت أبوغالية خلال كلمتها في جلسة مجلس النواب الثلاثاء، أن التوجه نحو إعداد دستور دائم متوافق عليه ينجز خلال هذه الفترة.

وأكدت عضو اللجنة أن هذا الاستحقاق يحتاج تنازل وتوافق، مطالبة جميع الأطراف السياسية يتغليب المصلحة العامة.