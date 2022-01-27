اللواء المحجوب: ليس غريبًا على من سرق ميزانية الاوكسجين والكتب والتنمية والكهرباء ان يسرق جهود الآخرين في مقارعة داعش

أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أنه ليس غريبًا على من سرق ميزانية الاوكسجين والكتب والتنمية والكهرباء أن يسرق جهود الآخرين في مقارعة داعش، وذلك رداً على عبد الحميد الدبيبة وحكومته التي قفزت على مجهودات القوات المسلحة في محاربة الإرهاب بالجنوب.

اللواء المحجوب، وفي تصريحات لصحيفة المرصد الليبية، قال: “فقدنا عدة شهداء في هجمات داعش أيام 17 و 21 و 25 يناير لم يترحم عليهم أي من هذه الحكومة وبعضهم استشهد وهو لم يتقاضى مرتبه الذي قطعه عليه الدبيبة، وداعش كان يتبنى الهجمات وقنوات وصفحات وليد اللافي كانت تشكك كالعادة”.

وتابع: “على هذه الحكومة والعائلة التي تسيرها أن تخجل وتتوقف عن التدليس وان تلتفت للفساد الذي تغرق به”.