التوجيه المعنوي تنفي مزاعم الدبيبة واللافي ووزارة الداخلية بمشاركتها في معارك القطرون

العنوان – بنغازي

نفت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة مزاعم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزارة الداخلية ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي عن مشاركتهم في معارك القطرون ضد الإرهاب.

وأشارت الإدارة إلى أن الدبيبة ترحم على منتسبي جهة لا علاقة لها بمعارك الجنوب ولم تشارك فيها أو تكون لها علاقة بها.

وأكدت إدارة التوجيه المعنوي أن رئيس الحكومة لم يقدم حتى الآن أي شيء لدعم القوات المسلحة لتأمين الجنوب ومقارعة الإرهاب.

ولفتت الإدارة إلى أنه في المقابل الدبيبة يدعم استمرار مجموعات مسلحة مختبئة في المدن من أجل استمرار الفوضى واستمرار سيطرتها على حرية الوطن.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، أعلن انتهاء معارك عمليات جنوب القطرون.

وأشار المحجوب في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك أن حصيلة اشتباكات القوات المسلحة مع التنظيم الإرهابي في جبال عصيدة والهروج أسفرت عن قتل 19 إرهابيا. لافتا إلى أن 4 منهم فجروا أنفسهم.

وفي وقت سابق أكدت مديرية أمن القطرون أن المنطقة من جنوب شرق القطرون إلى جبل عصيدة منطقة عمليات عسكرية .