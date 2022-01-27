المنفي يشدد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استمرار العمل على توحيد كل الجهود التي تهدف إلى الاستقرار السياسي، مشدداً على أهمية مشروع المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء تحالف القوى الوطنية الذين عرضوا مبادرة لرسم خارطة طريق سياسية، تساهم في استقرار ليبيا، كما بحثوا آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفق بيان الرئاسي.

يُذكر أن المنفي أعلن في وقت سابق مشروع المصالحة الوطنية، التي تُعد إحدى مسارات خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية