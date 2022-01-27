ليبيا الان

المنفي يشدد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استمرار العمل على توحيد كل الجهود التي تهدف إلى الاستقرار السياسي، مشدداً على أهمية مشروع المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء تحالف القوى الوطنية الذين عرضوا مبادرة لرسم خارطة طريق سياسية، تساهم في استقرار ليبيا، كما بحثوا آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفق بيان الرئاسي.

يُذكر أن المنفي أعلن في وقت سابق مشروع المصالحة الوطنية، التي تُعد إحدى مسارات خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك