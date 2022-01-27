منظمة الصحة العالمية: 14% من الليبيين تلقوا لقاح كورونا كاملا

طرابلس 27 – يناير – 2022 (وال) – قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إن 14% من الليبيين تلقوا جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل، بينما تلقى 29% منهم اللقاح جزئيا.

وقالت ممثلة المنظمة في ليبيا (إيليزابيت هوف) على حساب المنظمة للشرق الأوسط، إن ليبيا في طريقها لتعزيز قدرات المختبرات، بما في ذلك القدرة على إجراء التسلسل الجيني، وتعزيز المراقبة والاستجابة السريعة وأنظمة المعلومات الصحية، وتعزيز التدابير الصحية والاجتماعية لاحتواء المرض.

وأوضحت المسؤولة الأممية، أن ليبيا جددت التزامها بمواصلة وتوسيع حملة التلقيح الوطنية لمكافحة كوفيد 19، وهي تعمل بمساعدة منظمة الصحة العالمية على تعزيز القدرات المختبرية في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أنه تم تطعيم أكثر من مليوني شخص في ليبيا ضد فايروس كورونا حتى الآن، وأن هناك مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى، بينما يوجد أكثر من 970 ألف شخص تلقوا الجرعتين. (وال)

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