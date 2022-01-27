صعود النفط يقلق بعضهم ويصب في مصلحة الآخرين

سبعة أعوام لم يرتفع فيها النفط العالمي إلى هذا المستوى، إذ وصل سعره إلى تسعين دولارا للبرميل الواحد، تفاصيل هذا الارتفاع رغم كل الأزمات التي يشهدها العالم، وكيف سينعكس هذا الارتفاع على ليبيا كونها من أهم مصدري النفط.
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قناة ليبيا
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