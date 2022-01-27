اللواء المنصوري: التدليس والكذب ونهج القفز على جهود القوات المسلحة وتضحياتها مرفوض وعقدنا العزم على استئصال داعش الإرهابي

نفى آمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، صحة مزاعم رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ووزارة الداخلية ووزير الدولة للشؤون السياسية والاتصال وليد اللافي عن مشاركتهم في عمليات الجنوب ضد داعش الإرهابي.

اللواء المنصوري، وفي تصريحات لصحيفة المرصد الليبية، قال: “تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على 19 عنصرًا من تنظيم داعش جنوب القطرون في المواجهات المستمرة منذ أمس، ولا صحة لما اعلنه الدبيبة والداخلية عن مقتل 4 ارهابيين فقط ولا عن مشاركتها في العمليات”.

وتابع: “الوحدات المشاركة في العمليات هي الكتيبة 128 وكتيبة أم الأرانب والدوريات الصحراوية ومنطقة مرزق العسكرية وبعض وحداتنا الأخرى، وتنظيم داعش شن هجمات متكررة على قواتنا طيلة الأسبوعين الماضيين فقدنا خلالها عدة شهداء تجاهلهم الدبيبة ولم يعزي ذويهم”.

وأضاف: “التدليس والكذب ونهج القفز على جهود القوات المسلحة وتضحياتها وقلب الحقائق مرفوض ممن قطع المرتبات عنها خمسة أشهر وحاول تجويعها وتركيعها، وعقدنا العزم على استئصال ما تبقى من هذا التنظيم الإرهابي في الجنوب ونحذر من تسول له نفسه دعمه بأي شكل من الأشكال ونشكر الأهالي على تجاوبهم”.