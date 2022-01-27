تفاصيل مبادرة سيف الإسلام القذافي لحل الأزمة الليبية

طرح المرشح الرئاسي الدكتور سيف الاسلام القذافي، اليوم الخميس، مبادرة سياسية لحل مشكلة الانسداد السياسي في ليبيا.

وجاء في نص المبادرة، “حتى لا يضيع الوقت المحدد لخارطة الطريق التي اعتمدتها القوى الدولية المتحكمة في وضع بلادنا والتي قبلها الليبيون أملاً في الخروج من النفق المظلم الذي أطبق عليهم، خاصة مع التطورات السلبية التي حدثت بالاخفاق في إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدين سابقين والاعلان عن الحاجة إلى تمديد أخر يبدد أمل الليبيين ويمد الفترات الانتقالية المظلمة ويفقد المجتمع الدولي مصداقيته وينذر بدخول البلاد في حالة احتراب جديدة بسبب رفض حكومة سابقة التسليم واصرار حكومة جديدة على الاستلام وتدافع أنصارهما مغالبة بالسلاح أو رجوع البلاد لحالة الانقسام المؤسساتي بوجود حكومتين”.

وأضاف في نص المبادرة، “كل ذلك، وانقاذاً لما تبقى من خارطة الطريق، واحتراماً لإرادة 2.5 مليون ليبي، نقترح إرجاء الانتخابات الرئاسية، والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية التي ستضمن انتخاب برلمان لتجنب البلاد احتمالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات الرئاسية بما يضمن وصولنا للمرحلة الدائمة التي من خلالها يمكن لليبيين بناء وطنهم واستعادة سيادتهم وصون مقدراتهم دون أي تدخل خارجي وبعيداً عن المناكفات السياسية لدول وأجندات محلية وأجنبية”.