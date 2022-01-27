المنصوري: ننفي مزاعم الدبيبة والداخلية واللافي عن مشاركتهم في عمليات الجنوب ضد داعش

العنوان – سبها

نفى آمر عمليات الجنوب اللواء فوزي المنصوري صحة مزاعم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والداخلية ووليد اللافي عن مشاركتهم في عمليات الجنوب ضد داعش الإرهابي.

وقال المنصوري في تصريحات للمرصد :” التدليس والكذب ونهج القفز على جهود القوات المسلحة وتضحياتها وقلب الحقائق مرفوض ممن قطع المرتبات عنها خمسة أشهر وحاول تجويعها وتركيعها”.

وأضاف :”عقدنا العزم على استئصال ماتبقى من هذا التنظيم الإرهابي في الجنوب ونحذر من تسول له نفسه دعمه بأي شكل من الأشكال”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على 19 عنصرًا من تنظيم داعش جنوب القطرون في المواجهات المستمرة منذ أمس.

وأكد آمر عمليات الجنوب :”لا صحة لما أعلنه الدبيبة والداخلية عن مقتل 4 إرهابيين فقط ولا عن مشاركتها في العمليات”

وأفاد أن الوحدات المشاركة في العمليات هي الكتيبة 128 وكتيبة أم الأرانب والدوريات الصحراوية ومنطقة مرزق العسكرية وبعض الوحدات الأخرى.

ولفت إلى أن تنظيم داعش شن هجمات متكررة على القوات المسلحة طيلة الأسبوعين الماضيين فقدنا خلالها عدة شهداء تجاهلهم الدبيبة ولم يعزي ذويهم.

ونفت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة مزاعم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزارة الداخلية ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي عن مشاركتهم في معارك القطرون ضد الإرهاب.

وأشارت الإدارة إلى أن الدبيبة ترحم على منتسبي جهة لا علاقة لها بمعارك الجنوب ولم تشارك فيها أو تكون لها علاقة بها.

وأكدت إدارة التوجيه المعنوي أن رئيس الحكومة لم يقدم حتى الآن أي شيء لدعم القوات المسلحة لتأمين الجنوب ومقارعة الإرهاب.

ولفتت الإدارة إلى أنه في المقابل الدبيبة يدعم استمرار مجموعات مسلحة مختبئة في المدن من أجل استمرار الفوضى واستمرار سيطرتها على حرية الوطن.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، أعلن انتهاء معارك عمليات جنوب القطرون.

وأشار المحجوب في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك أن حصيلة اشتباكات القوات المسلحة مع التنظيم الإرهابي في جبال عصيدة والهروج أسفرت عن قتل 19 إرهابيا. لافتا إلى أن 4 منهم فجروا أنفسهم.

وفي وقت سابق أكدت مديرية أمن القطرون أن المنطقة من جنوب شرق القطرون إلى جبل عصيدة منطقة عمليات عسكرية .