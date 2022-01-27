سيف الإسلام يقدم مبادرة لحل مشكلة الانسداد السياسي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

قدم مرشح الانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي مبادرة سياسية لحل مشكلة الانسداد السياسي والخروج من الوضع الحالي.

اقترح القذافي إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأكد أن الانتخابات البرلمانية ستضمن انتخاب برلمان يجنب البلاد احتمالات الحرب أو الانقسام وتقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة.

وأوضح أن للبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات الرئاسية بما يضمن وصولنا للمرحلة الدائمة.

وأشار إلى أن المرحلة الدائمة تمكن الليبيين بناء وطنهم واستعادة سيادتهم وصون مقدراتهم دون أي تدخل خارجي وبعيدة عن المناكفات السياسية الدول وأجندات محلية وأجنبية.