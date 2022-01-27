حويلي: إقالة الصديق الكبير كان خطأ من البرلمان يجب تصحيحه

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر الحويلي، إن ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة تحاول الاستماع للجميع بعدما ضاعت البوصلة منها وتعقّدت الأمور في ليبيا، و مجلس النواب أخطأ عندما استبعد مجلس الدولة، ويكرر الخطأ الذي ارتكبه قبل سنوات، وفق قوله.

أضاف حويلي في تصريحات صحفية أن البرلمان أقال قبل سنوات محافظ مصرف ليبيا المركزي وعينّ محافظًا جديدًا من دون التشاور مع مجلس الدولة، و لم يستطع المحافظ الجديد ممارسة أعماله، فيما لا يزال المحافظ الأول الصديق الكبير مستمرًا في عمله، و مجلس الدولة يعتبر القرار “زلة” يجب تصحيحها وإعادة النظر فيها، على حد تعبيره.

وأضاف: “لجنة خارطة الطريق في البرلمان اجتمعت مع رؤساء اللجان في المجلس مؤخرًا، وقد يتم تجاوز هذه المشكلة الأسبوع القادم، ولا نستجدي صلاحياتنا، بل نشارك في نزع الثقة من الحكومة وفي تشكيلها” وفق تعبيره.