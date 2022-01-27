داهمت فرقة المهام الخـاصة بقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق عددًا مـن أماكن بيع الخردة بمنطقة سيدى سليم وشارع الأسلاك بطرابلس والتي كانت مستغلة من قبل بعض العمالة الوافدة لبيع الأسلاك النحاسية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عمليات بيع الأسلاك النحاسية كانت تتم تحـت حمـاية بعض المجموعات المسلحة ضعاف النفوس.

– شركة الكهرباء تعلن ضبط أسلاك نحاسية مسروقة في سوق السبت

وأضافت أن القوات ألقت القبض على عدد من المتورطين وإحالتهم للنيابة لاستكمال باقي الإجراءات.

وتعلن الشركة العامة للكهرباء بشكل مستمر عن سرقة أسلاك كهرباء بأنحاء متفرقة من البلاد، والتي بدروها تؤدي لقطع التيار عن المناطق.

جانب من حملة مداهمة مكان بيع أسلاك نحاسية في طرابلس (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من حملة مداهمة مكان بيع أسلاك نحاسية في طرابلس (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من حملة مداهمة مكان بيع أسلاك نحاسية في طرابلس (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)