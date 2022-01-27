وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يؤكد على التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر فى مختلف المجالات

العنوان – القاهرة

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل نحن حريصون على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.

وأضاف الغويل عقب اجتماعه مع وزيرة التجارة و الصناعة المصرية نيفين جامع أثناء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 :”نسعى للاستفادة من التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة فى تنمية وتطوير الاقتصاد الليبي

وناقش الجانبان آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر و ليبيا خلال المرحلة المقبلة.

وقالت جامع إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار والعروبة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين والاقتصادين الليبي والمصري على حد سواء.

وأشارت جامع إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً ملموساً بين البلدين فى المجال الصناعى يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف إستعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي ،لافتةً إلى مكانية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى المجال الاستثمارى .

وأوضحت الوزيرة أن السوق الليبى يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5% .