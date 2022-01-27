“الخارجية” تبحث استئناف السفارة اليونانية منح التأشيرات لليبيين

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد احميمة الخميس، رفقة سفير اليونان لدى ليبيا إيوانيس ستاماتيكوس، بدء السفارة اليونانية منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، ووضع آليات لتسهيل إصدار التأشيرات لمواطني البلدين.

وناقش الجانبان سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، حيث أكد احميمة حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وفق بيان الخارجية الليبية.

يُذكر أن الخارجية الليبية عقدت اجتماعات مع مسؤولي قطاع الطيران المدني للتنسيق لعودة الرحلات الجوية الدولية لليبيا، مع استمرار الحظر المفروض على الشركات والمطارات الليبية.

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