مشروع روسي يمنع مجلس الأمن من التمديد للبعثة الأممية في ليبيا

أفادت مصادر دبلوماسية أممية، بتأجيل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا التي كان من المقرر عقدها اليوم إلى وقت لاحق؛ إثر مشروع قرار روسي مضاد، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وقالت مصادر دبلوماسية، لـ”الأناضول”، إنّه جرى تأجيل الجلسة المخصصة لتصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تمديد ولاية البعثة، عقب توزيع الوفد الروسي بشكل مفاجئ على بقية أعضاء المجلس مشروع قرار مضاد.

ولفت المصادر، إلى أنّ القرار المضاد يدعو إلى أن يكون التمديد للبعثة الأممية حتى أبريل المقبل بدلا من سبتمبر، وهو ما كان منصوص عليه في مشروع القرار الأصلي الذي أعدته بريطانيا.

وشدت المصادر الدبلوماسية، علي أن مسودة المشروع الروسي طالبت أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا دون مزيد من التأخير، بحسب ما أفادت الأناضول.