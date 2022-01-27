«الشباب» تستعد لتنظيم الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية

تستعد وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لتنظيم الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية المقرر عقده بمدينة سرت.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة المشكلة من قبل وزير الشباب فتح الله الزني بشأن الملتقى اجتماعها الثالث، الخميس، بمدينة طرابلس بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تضمن مناقشة الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية ونتائج الحواريات التي عقدتها اللجنة بعدد من المدن الليبية، إضافةً لمناقشة التحضيرات لعقد الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية.

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وقالت الوزارة إن الملتقى يستهدف ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا لجعل الشباب شريكاً أساسياً في المصالحة الوطنية الشاملة وتعزيز أدوار الشباب في مجال السلم المجتمعي.

كما خلص الاجتماع إلى أن يتم الإعلان عن فتح باب المشاركة بالملتقى لشباب ليبيا من الجنسين عبر التسجيل الإلكتروني خلال الأيام القليلة القادمة.