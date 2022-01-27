اتفاقية بين الوطنية للنفط والصحة العالمية

العنوان – طرابلس

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس، اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية، بتمويل من شركات “إيني” الإيطالية و”ريبسول” الإسبانية و”توتال” الفرنسية، لتعزيز ودعم الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا.

ووقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله الاتفاقية مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس.

وقال صنع الله في كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاقية، :”إن الاتفاقية تهدف إلى دعم مستشفيات أطفال السرطان في البلاد.

وأكد رئيس المجلس أن مؤسسة النفط وشركائها “إيني” و”ريبسول” و”توتال” تبرعت بمبلغ 5.7 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في مستشفيات طرابلس وبنغازي.

وأفاد أن المؤسسة لن تتوانى عن دعم أي مبادرة إنسانية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية من خلال إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، رغم شح الميزانيات المطلوبة لتشغيل وصيانة ما جرى تدميره في المواقع النفطية خلال السنوات الماضية.

من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، أن هدف المنظمة من هذه الاتفاقية هو منح الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا أفضل فرصة ممكنة للعلاج وعيش حياة سليمة، وفق قولها.