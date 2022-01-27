اتفاقية بين الوطنية للنفط والصحة العالمية

العنوان – طرابلس
وقعت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس، اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية، بتمويل من شركات “إيني” الإيطالية و”ريبسول” الإسبانية و”توتال” الفرنسية، لتعزيز ودعم الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا.
ووقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله الاتفاقية مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس.
وقال صنع الله في كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاقية، :”إن الاتفاقية تهدف إلى دعم مستشفيات أطفال السرطان في البلاد.
وأكد رئيس المجلس أن مؤسسة النفط وشركائها “إيني” و”ريبسول” و”توتال” تبرعت بمبلغ 5.7 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في مستشفيات طرابلس وبنغازي.
وأفاد أن المؤسسة لن تتوانى عن دعم أي مبادرة إنسانية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية من خلال إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، رغم شح الميزانيات المطلوبة لتشغيل وصيانة ما جرى تدميره في المواقع النفطية خلال السنوات الماضية.
من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، أن هدف المنظمة من هذه الاتفاقية هو منح الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا أفضل فرصة ممكنة للعلاج وعيش حياة سليمة، وفق قولها.
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