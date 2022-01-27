ليبيا الان

الحضيري يبحث مخصصات الباب الثاني من الميزانية

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد رئيس ديوان وزارة الصناعة بالمنطقة الشرقية، عبد الكريم الحضيري، اجتماعا تشاوريا مع مراقبات الصناعة بالمنطقة الشرقية، لمناقشة مخصصات الباب الثاني من الميزانية التي تم استلامها مؤخرا.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق مع المراقبات المالية في البلديات لضمان إيداع المخصصات وإمكانية رفع بعض البنود بالباب الثاني قبل قفل السنة المالية لضمان الاستفادة منها، إلى جانب تفعيل دور لجان المراقبات وضرورة تقديم تقاريرها السنوية والبحث في الحلول الممكن اتخاذها للصعوبات التي تواجه المراقبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك