الحضيري يبحث مخصصات الباب الثاني من الميزانية

عقد رئيس ديوان وزارة الصناعة بالمنطقة الشرقية، عبد الكريم الحضيري، اجتماعا تشاوريا مع مراقبات الصناعة بالمنطقة الشرقية، لمناقشة مخصصات الباب الثاني من الميزانية التي تم استلامها مؤخرا.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق مع المراقبات المالية في البلديات لضمان إيداع المخصصات وإمكانية رفع بعض البنود بالباب الثاني قبل قفل السنة المالية لضمان الاستفادة منها، إلى جانب تفعيل دور لجان المراقبات وضرورة تقديم تقاريرها السنوية والبحث في الحلول الممكن اتخاذها للصعوبات التي تواجه المراقبات.

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