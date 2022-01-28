لقائي مع الحداد كان جيدًا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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وصفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز، لقائها مع رئيس أركان حكومة الوحدو اللواء محمد الحداد بـ”الجيد”.

وقالت وليامز على حسابها الرسمي في تويتر :”أطلعت على مشاوراتي الأخيرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين”.

وأضافت :”عبرت عن تقديري لحسه الوطني والتزامه بمبدأ الحوار. وأثنيت على لقاءاته الأخيرة مع اللواء عبدالرازق الناظوري وتصميمه على الحفاظ على الاستقرار والسلام في ليبيا”.

وتابعت المستشارة :”ناقشنا المسار العسكري وجهود توحيد المؤسسات العسكرية والدفع قدماً بعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا”.

وختمت وليامز تغريدتها :”كررت دعم الأمم المتحدة القوي لجهود والدفع قدماً بعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية”.