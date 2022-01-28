قلمة: غرفة عمليات الجيش الليبي انتهت من العمليات العسكرية بالقطرون جزئيا بعد القضاء على الإرهابيين

أعاد عضو مجلس النواب صالح قلمة، الإيجاز الصحفي لمديرية أمن القطرون التي أعلنت فيه “انتهاء غرفة عمليات الجيش الليبي من العمليات العسكرية جزئيا حيث عاد جميع المقاتلين من أرض المعركة”، مع “بقاء بعض الوحدات العسكرية حتى تنهي عمليات التمشيط النهائي تحسبا لاكتشاف بؤر جديدة”.

وأضافت المديرية، على صفحتها بشبكة فيسبوك، أن ما تبقى من عناصر تنظيم داعش، الذين اشتبكت معهم منذ يومين في جبل العصيدة على بعد 80 كلم جنوب شرق القطرون، “عربتين فروا بها وبعد مسافة وجدت إحدى عرباتهم متفجرة وبعد ملاحقة العربة المتبقية تمكنت القوات المسلحة من استهدافها وتشتيت شمل الخوارج حيث تمكنوا من الصعود للجبل وهم 9 خوارج”.

وأوضحت المديرية أن “أحدهم قام بتسليم نفسه بعد أن تعرض لجروح بليغة”، فيما فجر الثمانية الآخرون أنفسهم.