امغيب بعد قضاء الجيش على عناصر داعش بالقطرون: الخزي والعار على العملاء والفاسدين

أشاد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، بنجاح القوات المسلحة العربية الليبية في القضاء على عناصر من تنظيم داعش قُرب “جبل عصيدة” الواقع جنوب بلدة القطرون.

وقال امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الصادقين في حب هذه الأرض الطيبة الجديرون حقاً بقيادة البلاد”.

وأضاف:” القيادة العامة لقواتكم المسلحة تعلن انتهاك معارك جنوب القطرون ضد التنظيم الإرهابي فى جبال عصيده والهروج”.

ولفت إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ’19’ داعشيا، 4 منهم فجروا أنفسهم”.

واستطرد:” تحية إجلال وإكبار لكم إيها البواسل الصادقين المخلصين، والخزي والعار على العملاء والجبناء واللصوص الفاسدين”.