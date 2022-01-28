الخارجية تنظم ندوة علمية حول دور الدبلوماسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أخبار ليبيا 24

نظم مكتب وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية، اليوم الخميس، ندوة علمية حول ” تعزيز دور الدبلوماسية عبر مسارات التعاون الدولي تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة”.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها أن الندوة نظمت بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالوزارة في طرابلس. بالتعاون مع الهيئة الليبية للبحث العلمي. وبإشراف وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي.

وخصصت الندوة إلى تقديم جملة من المعارف والمهارات التنفيذية اللازمة لتكوين قاعدة رصينة لماهية التنمية المستدامة وعلاقتها بالدبلوماسية ومستجداتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وذلك لمواكبة التغيرات والتحولات المعاصرة عبر نافذة الدبلوماسية، وفقاً للاختصاصات المنوطة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقدم الوكيل في مستهل الندوة عرضاً بمساهمات وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

من جهته قدم الدكتور أسامة كشادة، مستشار شؤون التعاون الدولي ونائب مدير منتدى البحث العلمي من أجل التنمية المستدامة بالهيئة الليبية للبحث العلمي. عرضاً عن ماهية التنمية المستدامة 2030، والأطر الدبلوماسية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، من منظور بحثي وتنفيذي.

واختتمت الندوة بحلقة نقاش مفتوحة للمشاركين ترأسها الوكيل. وذلك للوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتنفيذ بمشاركة تكاملية للقطاعات ذات العلاقة.

وشارك في الندوة مدراء إدارات المنظمات الدولية، والتعاون الدولي. إضافة إلى الإدارات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوزارة.