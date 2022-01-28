المقري: ادعاءات مشاركة الحكومة في مواجهة داعش بالجنوب كذب وفضيحة

انتقد المحلل السياسي عبد الله ميلاد المقري، تخلي الحكومة عن دعم القوات المسلحة العربية الليبية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي في الجنوب الليبي.

وكتب المقري، على فيسبوك: “الفضيحة تلاحق حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية التي تمثل دور الكذب كما كانت حكومة السراج تعمل وليس الفساد فقط بالتكليف المباشر لصفقات وراها شبهات معروفة أصحابها جعلت النائب العام يتخذ إجراءات قانونية رادعة”.

أضاف: “بل الفضيحة التي لم ترقع ثوب من نسب إلى سلطة مخرجات جنيف انها قد شاركت في عملية الجنوب ضد داعش ربما القصد الداخلية والدبيبة واللافي ثلاثتهم أفحمهم أمر عمليات الجنوب من أن المعركة تولتها القوات المسلحة من خلال وحدات بطلة أعطيت الأمر للتعامل مع تنظيم داعش ونتيجتها كان مقتل 19 من هذا التنظيم الإرهابي المتابع من قبل القوات المسلحة العربية الليبية”.

واختتم: “الجنود والضباط الأبطال هم من يخبر التعامل مع هذه التنظيمات الإرهابية والتي لازالت تتخندق في بعض المناطق خارج نطاق سيطرة القوات المسلحة ما يفرض ضرورة سيطرة القوات المسلحة على كل مناطق ليبيا لتحقيق الامن والسلام والاستقرار للشعب الليبي”.