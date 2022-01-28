صنع الله يستضيف برينت لتعزيز التعاون

عقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، اجتماعا مع مدير شركة توتال في طرابلس، أباسكال برينت، لمناقشة أنشطة الشركة والمشاريع المستقبلية لها.

وتطرق الاجتماع إلى برامج العمل المشتركة بين مؤسسة النفط وتوتال ومساهمة الشركة في برامج التدريب المكثفة في بعض التخصصات بالصناعة النفطية والاتفاق على المضي قدما في هذا الجانب.

وأكد صنع الله أن أهالي المناطق القريبة من العمليات هم الحاضنة الطبيعية للثروة النفطية، وأنهم على رأس أولويات وخطط المؤسسة الاستراتيجية والتي ستعمل جاهدة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة بالتعاون مع شركائها الدوليين كتوتال على تنفيذها.

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