المقري: ادعاءات مشاركة الحكومة في مواجهة داعش بالجنوب.. كذب وفضيحة

انتقد عبد الله ميلاد المقري، تخلي الحكومة عن دعم قوات الجيش الوطني في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي في الجنوب الليبي.

كتب المقري، على فيسبوك: “الفضيحة تلاحق حكومة مايسمى بالوحدة الوطنية التي تمثل دور الكذب كما كانت حكومة السراج تعمل وليس الفساد فقط بالتكليف المباشر لصفقات وراها شبهات معروفة أصحابها جعلت النائب العام يتخذ إجراءات قانونية رادعة”.

أضاف: “بل الفضيحة التي لم ترقع ثوب من نسب إلى سلطة مخرجات جنيف انها قد شاركت في عملية الجنوب ضد داعش ربما القصد الداخلية والدبيبة واللافي ثلاثتهم أفحمهم أمر عمليات الجنوب من أن المعركة تولتها القوات المسلحة من خلال وحدات بطلة أعطيت الأمر للتعامل مع تنظيم داعش ونتيجتها كان مقتل 19 من هذا التنظيم الإرهابي المتابع من قبل القوات المسلحة العربية الليبية”.

واختتم: “الجنود والضباط الأبطال هم من يخبر التعامل مع هذه التنظيمات الارهابية والتي لازالت تتخندق في بعض المناطق خارج نطاق سيطرة القوات المسلحة ما يفرض ضرورة سيطرة القوات المسلحة على كل مناطق ليبيا لتحقيق الامن والسلام والاستقرار للشعب الليبي”.