كشلاف: عقيلة صالح يعطل المسار الدستوري لعدم الخروج من المشهد

قال عضو تأسيسية الدستور سالم كشلاف، إن البرلمان اعترف بشرعية مشروع الدستور بإصدار قانون الاستفتاء، ومن بين المشاركين ببيان هيئة الدستور أعضاء لم يصوتوا لصالح مشروع الدستور.

أضاف سالم كشلاف في تصريحات صحفية أن: “عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لايريد إنهاء المسار الدستوري أو الذهاب للانتخابات لأن ذلك يعني خروجه من المشهد” على حد قوله.

واختتم كشلاف: “عقيلة يحاول مساومة مجلس الدولة على الحكومة باستخدام المسار الدستوري، وعقيلة يريد تجميع كل السلطات بيده حتى لايشاركه أحد في اتخاذ القرار” على حد تعبيره.