ظهور فيروس جديد في الصين.. ومنظمة الصحة العالمية تعلق

علقت منظمة الصحة العالمية، الخميس، على ظهور فيروس جديد في الصين لم تدرس خطورته بعد.

وذكرت المنظمة، أن :”المنظمة اطلعت على المواد التي نشرها العلماء الصينيون بشأن اكتشافهم الفيروس الجديد، وتشكرهم على نشر النتائج الأولية للدراسات”.

وأضافت أن “الحيوانات، وخاصة البرية، تعتبر مصدرا لأكثر من 75% من الأمراض المعدية للإنسان التي تثير الفيروسات الجديدة الكثير منها”.

وتابعت المنظمة، أن “الفيروسات التاجية، أو فيروسات كورونا، تكتشف كثيرا ما عند الحيوانات، وخاصة الخفافيش التي تعتبر مصدرا طبيعيا لها”.

ولفتت إلى أن “خطورة الفيروس الجديد يجب دراستها لمعرفة ما إذا كان الفيروس خطيرا على الإنسان”.

يشار إلى أن العلماء الصينيين قد أعلنوا عن خطر محتمل لانتقال فيروس كورونا جديد من الحيوانات إلى البشر.

واكتشف الفيروس الذي أطلق عليه اسم NeoCoV، في جنوب إفريقيا وهو ينتقل بين الخفافيش فقط في الوقت الراهن ويتطلب انتقاله إلى البشر طفرة معينة.