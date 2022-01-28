سميرة الفرجاني: اختلط الحابل بالنابل في طرابلس ولم نعد نعلم منْ ضد منْ

قالت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة:” طرابلس الآن في وقت عصيب جدا، الكل يتجهز فيها وعليها ولا أحد يعلم من يقود من؟”.

وأضافت الفرجاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” دخلت طرابلس كتائب تتمنى الانتقام منها لأجل الماضى ودخلتها كتائب باعت الوطن بالبطن، ودخلتها كتائب مجرد مرتزقه لا ولاء لهم إلا لبطونهم”.

وتابعت:” كما دخلتها كتائب تريد الحرب لتمكين الأعداء ودخلتها كتائب تريد المحافظة عليها من عبث العابثين، وفيها كتائب تتصارع لأجل النفوذ وكتائب قلة جدا تتصارع لأجل الوطن”.

واستطردت:” اختلط الحابل بالنابل، ولم نعد نعلم من مع من؟ ومن ضد من؟ من كانو بالأمس في تبة واحدة اليوم كل واحد في تبة ضد الآخر، وأصبح الوطن آخر همهم”.

وزعمت الفرجاني قائلة:” يا أبناء وطني إن لم تنتبهوا قبل فوات الأوان فستندمون جميعا ولن ينفعكم من يحرضكم اليوم ويرسم لكم طريق من الأوهام فقد فعلها سابقا وضيعكم باتفاقات وهمية كالصخيرات وموسكو وبرلين وباريس، وانتبهو لما تبقى من وطن تتقاذفه رياح الخيانه والغدر والطعنات التي تأتيه من الأقارب قبل الأعداء”.