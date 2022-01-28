بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 28 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 28 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء يبقى الطقس بارد نسبياً على اغلب المناطق وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار خاصةً على مناطق الشمال الشرقي وتكون جيدة إلى غزيرة بدايةً من مساء يوم الغد على الساحل الشرقي و الجبل الأخضر .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر تدريجيا بدايةً من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (10-15) مْ ، وتسجل إنخفاض بدايةً من مساء يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لإخر ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة بدايةً من مساء يوم الغد على المنطقة الممتدة من ( بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة ) تصحبها أحياناً خلايا رعدية وسقوط حبات البرد ( التبروري ).

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها مساء يوم الغد على المناطق الساحلية إلى ( 60 ) كم /س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (09-14) مْ ، وتسجل إنخفاض بدايةً من مساء يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14 -18)مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 17) مْ . .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:35)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:04).