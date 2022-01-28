عاجل ليبيا الان

بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 28 يناير 2022

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 28 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء يبقى الطقس بارد نسبياً على اغلب المناطق وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار خاصةً على مناطق الشمال الشرقي وتكون جيدة إلى غزيرة بدايةً من مساء يوم الغد على الساحل الشرقي و الجبل الأخضر .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر تدريجيا بدايةً من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (10-15) مْ ، وتسجل إنخفاض بدايةً من مساء يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لإخر ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة بدايةً من مساء يوم الغد على المنطقة الممتدة من ( بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة ) تصحبها أحياناً خلايا رعدية وسقوط حبات البرد ( التبروري ).
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها مساء يوم الغد على المناطق الساحلية إلى ( 60 ) كم /س.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (09-14) مْ ، وتسجل إنخفاض بدايةً من مساء يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14 -18)مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 17) مْ . .

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:35)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:04).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الجوية المركز تتكاثر قليلة الحرارة الحرارة أمطار المدينة 03 السماء السماء قلبلة السحب 15 15 04 03 05 04 05 السماء زلیتن 09 00 السماء السماء الزنتان غریان 12 01 00 02 01 00 04 القريات احتمال فرصة 15 15 14 10 البريقة اجدابيا بنغازي 04 06 02 البيضاء شحات قليلة السحب السماء صافية السماء طبرق 05 16 05 15 15 قلبلة السحب الجغبوب 02 السماء 00 15 15 غدامس أوبارى 02 01 سبها 02 16 15 02 الكفرة إعداد مناصر محمد‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص‏

 

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك