الارصاد: طقس بارد… والسبت منخفض جوي ينتج عنه تقلبات جوية وأمطار بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 28/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن يبقى الطقس بارد نسبياً على أغلب المناطق خاصةً مناطق المرتفعات الجبلية التي لاتتجاوز درجات الحرارة القصوى فيها ( 10 ) مْ ، وتبقى منخفضة أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر خاصةً على مناطق المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية حيث تصل في بعض هذه المناطق إلى درجة الصفر المئوي وقد تنخفض إلى مادون الصفر المئوي .

ووفقا للتقرير تبقى فرصة الأمطار مهيأة من حين لإخر هذا اليوم بعض مناطق الشمال الشرقي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال بدايةً من مساء يوم الغد بإمتداد منخفض جوي مدعوم بتبريد في طبقات الجو العليا يتحرك شرق المتوسط ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارة مع رياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الشمال الشرقي ، وتكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة الممتدة من ( بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة ) تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد ( التبروري ) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة .

وبحسب التقرير يكون البحر قليل الإضطراب إلى مضطرب هذا اليوم ويكون شديد الإضطراب مساء الغد على الساحل الشرقي . والله أعلم.