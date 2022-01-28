الصغير: مطلوب في قضايا دعم الإرهاب أصبح عضواً في هيئة الدستور

انتقد وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير ضم هيئة صياغة مشروع الدستور، أشخاصا مطلوبين على ذمة قضايا إرهاب.

وعلق الصغير على لقاء إعلامي لعضو الهيئة ونيس المبروك قال خلاله: “نعرف كثير من الناس ربما آلاف بايعوا على الموت وسيكونوا قنبلة موقوتة في أي وقت حتى في وقت السلم”.

وقال الصغير: “مبروك عليك يا بوحمرة: هذا الشي عضو هيئة تأسيسية منتخب عن بنغازي فاز سنة 2014 بخمسة آلاف صوت ، اليوم هو هارب خارج بنغازي ومطلوب في قضايا دعم الإرهاب والتبرير له ، بعد ثماني سنوات لازال هناك من يرى بأن الهيئة وأعضاءها ومشروعها يمثلون إرادة الشعب”.

وأضاف: “الفيديو المرفق وهو يقول بأن هناك الآلاف ممن هم على استعداد لتفجير أنفسهم ليقتلوا الجيش وسكان مدينته ويرى الإرهابيين ضحايا فقط ، الآن أصبح عضو هيئة تأسيسية كبديل لفقيد الوطن عبدالقادر قدورة الذي توفاه الأجل وهو على المبدأ برفض هذه المسودة الكارثية”.

وتابع: “مجلس النواب عليه فعليا إعادة النظر بالمفوضية ومجلسها لأنها لم تلتزم بالقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب”.

يذكر أن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني أرحومة، أصدر بيانًا بإعلان ضم عضوين جديدين وهما ونيس المبروك الفسي عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وًعبدالجواد البدين عضو الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب.

وجاء في نص البيان أنه “لما كثر الحديث من البعض خاصة في السنة الماضية حول أهمية عقد اجتماع للهيئة؛ فإنه لما توفي عضو الهيئة الدكتور عبدالقادر قدورة، شغر مقعد ثان من مقاعد المنطقة الشرقية في الهيئة التأسيسية إضافة للمقعد الذي كان يشغله الدكتور علي الترهوني”.

وتابع البيان؛ “لذلك خاطبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتحديد البديل عنهما ، حتى إذا صار اجتماع للهيئة يلتحقان بها ويبلغ الأعضاء بذلك، وقد أفادت المفوضية بموجب خطاب منها أن بديلي المذكورين هما؛ 1- ونيس المبروك عبد السلام الفسي، وعبد الجواد آدم محمد البدين”.

وأردف رئيس الهيئة في البيان؛ “ولما لم يتسن حتى الآن عقد اجتماع للهيئة للظروف المعينة التي تعلمونها، ولما كانت صفة العضوية في الهيئة تثبت من خلال قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو ما حصل فعلا من خلال خطابها الرسمي الموجه لرئيس الهيئة، ولما كان المذكوران أبديا رغبتهما في الالتحاق والمشاركة في أعمالها ، لذلك أبلغكم بالتحاق المذكورين كأعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتبارا من تاريخ 2022/1/18”.