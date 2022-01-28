«الأرصاد»: طقس بارد على غالب المناطق.. وفرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس باردًا نسبيًا على غالب المناطق، اليوم الجمعة، فيما تبقى الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار خاصة على مناطق الشمال الشرقي، وتكون جيدة إلى غزيرة بداية من مساء غد على الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر تدريجيًا بدايةً من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

– الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بدايةً من مساء يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة بداية من مساء يوم الغد على المنطقة الممتدة من بنغازي- المرج- الجبل الأخضر حتى درنة، تصحبها أحيانًا خلايا رعدية وسقوط حبات البرد «التبروري».

– الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها مساء يوم الغد على المناطق الساحلية إلى 60 كم/س.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 09 و14 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بداية من مساء يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: قليلة السحب.

– الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.