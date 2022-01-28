مديرية أمن القطرون تكشف تفاصيل العمليات العسكرية بجبل عصيدة

العنوان-القطرون

قالت مديرية أمن القطرون، أن القوات المسلحة العربية الليبية، انهت العمليات العسكرية بشكل جزئي، تحسبا لاكتشاف بؤر جديدة للجماعات الإرهابية.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن العمليات العسكرية مستمرة جزئياً حتى ينتهي تمشيط كامل المنطقة.

وأشارت المديرية إلى فرار عربتين تابعتين للإرهابيين وجدت إحداها متفجرة، في حين استهدفت الثانية بعد ملاحقتها من القوات المسلحة واستهدافها ما أسفر عن فرار 9 إرهابيين إلى جبل عصيدة.

ولفتت المديرية إلى تسليم أحد الإرهابيين نفسه بعد تعرضه لجروح بليغة، مشيرة أن 8 صعدوا للجبل مثقلين بجراحهم ولم يصمدوا أمام ضربات الجيش الوطني ليفجروا أنفسهم.

وأكدت المديرية أن وحدات القوات المسلحة توافدت تباعا إلى منطقة القطرون وتمركزت في البوابة الرئيسية للمنطقة.

ولفتت المديرية إلى أن المعلومات المخفية وأماكن تواجد الإرهابيين ونقلهم وتمويلهم ومعسكراتهم وكامل مخططاتهم سيتم الكشف عنها بعد التحقيقات مع الإرهابي الذي سلم نفسه.