“بلديات فزان” يحذر من تزايد نشاط الإرهاب في الجنوب ويطالب بدعم الجيش  

أخبار ليبيا 24

حذر مجلس بلديات فزان من نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية. وتأثير ذلك على المنطقة في حال عدم أخذ موضوع محاربة الجماعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية بمحمل الجدية.

جاء ذلك في تعليقه فيه على المواجهات التي جرت بمنطقة جبل عصيدة، قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا. والتي أسفرت عن مقتل 19 إرهابيا وفق، اللواء خالد المحجوب.

وقال المجلس، أن مناطق فزان مترامية الأطراف وتجمعها حدود مشتركة مع عديد الدول التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية. وتنفذ فيها هجماتها المنظمة ضد قوات تلك الدول وبتصاعد مستمر.

وأشار المجلس إلى نشاط الجماعات الإرهابية الكبير جدًا في المناطق الصحراوية الشاسعة بفزان بعد هزيمتهم في مدينتي بنغازي وسرت. وانتقالهم على شكل مجموعات إلى مناطق الجنوب الليبي.

واعتبر المجلس أن تلك المنطقة باتت خارج سيطرة الدولة بسبب ضعف الدعم المقدم للقوات المسلحة الليبية.

وطالب البيان حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم وتقديم الدعم العاجل والسريع للقوات المسلحة الليبية. وذلك بكل الطرق الممكنة لمجابهة خطر الإرهاب المحدق بكل ليبيا والعالم وليست فزان فقط.

وقال مجلس بلديات فزان إنه في حال سقوط مناطق من الجنوب الليبي المترامي الأطراف بأيدي الجماعات الإرهابية. فإنه لن تستطيع كل القوى الموجودة حاليا من انتزاعه منهم بسهولة إلا بتكبد الكثير من الخسائر الفادحة.