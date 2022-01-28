امغيب: ما يفعله الدبيبة محاولة مكشوفة لسرقة جهود القوات المسلحة

انتقد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، وقف مرتبات القوات المسلحة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، واستعراض إنجازاته في محاربة الإرهاب على حسابها، رغم محاربته لها بكافة الوسائل.

وقال امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن الدبيبة يوقف مرتبات الجيش، ويمنع أن تصرف له أي ميزانية، ويحاربه بكل الوسائل، ثم يخرج علينا اليوم مغرداً على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مثنياً على مجهوداته في محاربة الإرهاب”.

ولفت إلى أن ما يفعله الدبيبة محاولة مكشوفة أخرى لسرقة جهود الأبطال البواسل، متابعا:” فعلاً إن لم تستح ففعل ما شئت”.

وكان امغيب، قد أشاد في وقت سابق، بنجاح القوات المسلحة العربية الليبية في القضاء على عناصر من تنظيم داعش قُرب “جبل عصيدة” الواقع جنوب بلدة القطرون.

وقال امغيب:” الصادقين في حب هذه الأرض الطيبة الجديرون حقاً بقيادة البلاد”.

وأضاف:” القيادة العامة لقواتكم المسلحة تعلن انتهاء معارك جنوب القطرون ضد التنظيم الإرهابي فى جبال عصيده والهروج”.

ولفت إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 19 داعشيا، 4 منهم فجروا أنفسهم”.

واستطرد:” تحية إجلال وإكبار لكم إيها البواسل الصادقين المخلصين، والخزي والعار على العملاء والجبناء واللصوص الفاسدين”.