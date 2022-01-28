أعلنت مديرية أمن طرابلس، الجمعة، تعرض شاحنة نقل وقود لحادث مروري في جزيرة الغيران؛ ما أدى إلى انقلابها واشتعال النار فيها.

وقالت المديرية عير صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الحادث تسبب في عرقلة السير في جزيرة الغيران، لافتة إلى تمكن هيئة السلامة الوطنية والأعضاء التابعين للمديرية من إخماد النيران بالشاحنة.

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وأكدت عدم وقوع خسائر بشرية جراء الحادث، فيما لا يزال رجال المرور يحاولون تسهيل حركة السير.

انقلاب شاحنة نقل وقود واحتراقها في جزيرة الغيران بطرابلس، 28 يناير 2022. (مديرية أمن طرابلس)