دعم لوجستي إيطالي لخفر السواحل الليبي.. بـ 42 مليون يورو

قدمت إيطاليا معدات لوجستية جديدة لخفر السواحل الليبي لاستخدامها في مكافحة الهجرة غير القانونية التي تؤرّق الدول الأوروبية عامة، وإيطاليا بشكل خاص.

وتتمثل المعدات في ورشة متنقلة للصيانة وقطع غيار القوارب إلى جانب مكاتب إدارية متنقلة، وتأتي في إطار المشروع الأوروبي لدعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا بتمويل من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ بقيمة 42 مليون يورو.

وبحسب وكالة “نوفا”، التي أوردت الخبر؛ فإن وزارة الداخلية الإيطالية تشرف بشكل مباشر على هذا المشروع، حيث سبق أن سلّمت روما مساعدات في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية للجانب الليبي تمثّلت في قطع بحرية كدعم لوجستي لأنشطة الإنقاذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية