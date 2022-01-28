سيف الإسلام القذافي يطرح مبادرة لإنهاء الأزمة الليبية

أصدر المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي بيانا تضمن مبادرة سياسة لحل ما وصفه “بالانسداد السياسي في البلاد”. واقترح تأجيل انتخابات الرئاسة وإجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت.

واقترح سيف الإسلام القذافي تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية وإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت، من أجل حل الأزمة السياسية التي تعيشها بلاده في هذه الفترة، بعد تعثر إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.

وأشار في بيان إلى أن “تلك المبادرة تهدف للخروج من الوضع الذي أوصلتنا له خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصورة أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية.”

واعتبر سيف الإسلام في مبادرته التي نشرها عبر محاميه خالد الزايدي، أن انتخاب برلمان جديد سيجنب البلاد الحرب والانقسام، وينقذ ما تبقى من خارطة الطريق المفروضة على الليبيين ويحترم إرادة 2.5 مليون ناخب.

وأوضح أن البرلمان المنتخب يتولى اتخاذ ما يلزم لإكمال الانتخابات الرئاسية، بما يضمن الوصول إلى مرحلة دائمة تمكن الليبيين من بناء وطنهم واستعادة سيادتهم دون أي تدخل خارجي ومناكفات سياسية.

وشدد البيان على ضرورة قطع الطريق أمام المراحل الانتقالية الجديدة، التي تنذر بدخول البلاد في حالة احتراب جديدة، بسبب رفض حكومة سابقة التسليم، وإصرار حكومة جديدة على الاستلام ، والرجوع لحالة الانقسام المؤسساتي بوجود حكومتين.