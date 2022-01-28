الحبيب الأمين: لا شوارع ولا ميادين تسع أحرار فبراير

حرّض وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين على التظاهر يوم الجمعة الموافق 11 فبراير المقبل.

وقال الأمين في تغريدة عبر “تويتر”: “قريبا سيرى خصومها ومرتديها كم هي قادرة وحاضرة وحاشدة”، مضيفا: “فلا شوارع ولا ميادين تسع أحرارها ولا مجالس ولا عسكر ستوقف فرحها أو غضبها”.

جدير بالذكر أن الأمين قال في تصريحات إعلامية في ديسمبر الماضي إذا تم التضييق على فبراير أو تم سحب البساط من تحتها أو إزاحتها سأقولها والتاريخ سيسجل، سوف نعود حتى للبندقية وأقسم بالله إذا هددت فبراير هذه المرة سأحمل البندقية” بحسب كلامه.