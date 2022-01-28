ليبيا في ذروة الموجة الرابعة: 3320 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3320 إصابة بفيروس «كورونا»، أمس الخميس، إضافة إلى 14 حالة وفاة و727 حالة شفاء. ما يعني مواصلة منحنى الإصابات في الارتفاع مع دخول البلاد الموجة الرابعة من الوباء.

جاء ذلك بعد إجراء فحوصات على 10 آلاف و894 عينة للكشف عن «كورونا»، حيث تبين سلبية 7574 عينة، وإيجابية 3320 عينة بنسبة 30.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وقبل أسبوع، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، دخول البلاد في الموجة الرابعة لجائحة فيروس «كورونا»، بعد انتشار المتحور «أوميكرون»، وأوضح أن البلاد تشهد معدل تكاثر للحالات لم تشهده منذ أشهر.

– طفرة إصابات.. وتحذير من موجة وبائية مقبلة

– حيدر السائح يعلن دخول ليبيا «الموجة الرابعة» بعد انتشار «أوميكرون»

وفي المجمل، بلغت إصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، نحو 419 ألفًا و543 حالة بينها 5993 وفاة، و390 ألفًا و934 شفاء، و22 ألفًا و616 نشطة.

وتلقى 2 مليون و22 ألفًا و155 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضادة للوباء، فيما تلقى الجرعة الثانية 987 ألفًا و978 شخصًا، وحصل 16 ألفًا و288 شخصًا على الجرعة الثالثة التعزيزية.

وسبق أن أكد حيدر السائح أن الحل الوحيد للتفاعل مع هذه الموجة للفيروس هو تقسيم البلاد إلى مناطق صحية، لأنه «لا يمكن وضع شروط شاملة لكل البلاد»، ولكل منطقة خصوصية من ناحية انتشار الجائحة، وقال: «قلت منذ أكثر من شهرين سندخل في هذه الموجة آخر شهر يناير، ليس لأننا نعلم الغيب أو نتكهن، بل هي مؤشرات وأرقام.. التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم».