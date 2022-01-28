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“الشباب” تبحث التحضيرات للملتقى الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت اللجنة المُشكّلة من قبل وزير الشباب فتح الله الزني بشأن المصالحة الوطنية لشباب ليبيا، اجتماعها الثالث، يوم أمس الخميس، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة، في اجتماعها، الأعمال التي أنجزتها خلال الفترة الماضية، ونتائج الحوارات التي عقدتها في عددٍ من المدن الليبية، إلى جانب بحث التحضيرات لعقد الملتقى الجامع للمصالحة الوطنية الشبابية المقرر عقده بمدينة سرت، والذي يستهدف ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وخلص الاجتماع، الذي عُقد بالعاصمة طرابلس، إلى أنه سيتم الإعلان عن فتح باب المشاركة بالملتقى لشباب ليبيا من الجنسين، عن طريق التسجيل الإلكتروني خلال الأيام القليلة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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